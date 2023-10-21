Son İstanbul’u ranta kaybetmek istemiyoruz

Bölge halkının yeni rant kapısı dediği Adalar imar planları yargıya taşındı Ada halkı yaptığı açıklamada, “Son İstanbul’u kaybetmek istemiyoruz” diye konuştu.

Prens Adaları'nda yaşayan İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın hazırladığı hazırladığı İstanbul Adaları Koruma Amaçlı İmar Planı’nın iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde toplu olarak dava açtı. Ada halkı yaptığı açıklamada, “Bu plan rant planı değil koruma planı olmalıdır” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi tarafından adaların korunması ve imarının düzenlenmesini amaçlayan imar planına ilişkin halkın itirazları devam ediyor. Son olarak Adalılar, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde toplu olarak dava açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla doğal SİT derecesi düşürülüp imara açılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkisinden çıkarılan Adalar’a yeni imar planı yapılmıştı. 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı 28 Temmuz’da askıya çıkmıştı. Bunun üzerine adalılar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na itiraz dilekçesi vermiş fakat yanıt alamamışlardı.

TOPLU DİLEKÇE VERİLDİ

İtirazlarına yanıt alamayan adalılar, imar planının iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde toplu olarak dava açtılar. Adliyeye saat 11.00’de toplu olarak giden olan Adalılar, dava dilekçelerini idare mahkemesine verdiler.

Verilen dilekçelerin ardından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Adalıların açıklaması şöyle devam etti:

“Adalar’ın ormanları hepimizin nefes alma alanıdır. Adalar hepimizindir, bu dava hepimizindir. Bu plan bir rant planı değil koruma planı olmalıdır. Bu dava, sadece Adalıların değil, İstanbul’un, Türkiye’nin davasıdır. Çünkü son İstanbul’u kaybetmek istemiyoruz.”