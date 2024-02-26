Son saniye basketiyle galibiyet geldi: 76-75

Spor Servisi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı Tarık Biberoviç'in son saniye basketiyle 76-75 yendi. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin ilk çeyreği 16-16 eşitlikle sona erdi. Türkiye, ikinci periyodda skor üstünlüğünü korudu ve devre arasına 35-30 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına iyi giren Türkiye son çeyreğe 54-47 önde gitti. Son periyodda İzlanda, bitime 3 saniye kala Gudmundsson'un basketiyle 75-74 öne geçti. Son hücumu kullanan millilerde Tarık Biberoviç, son saniyede çıkardığı şutta isabet buldu. A Milli Takım, parkeden 76-75 üstün ayrıldı. Bu sonuçla "12 Dev Adam" gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. İzlanda ise ilk yenilgisini yaşadı. A Milli Takım'da Sertaç Şanlı, 20 sayı ve 12 ribauntla maçın en skoreri oldu. Ercan Osmani 14, Tarık Biberoviç ise 11 sayıyla galibiyette rol aldı.