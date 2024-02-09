Son seçimi doğru tahmin eden anket şirketleri İstanbul için ne diyor?

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni doğru bilen SONAR Araştırma ile Optimar Araştırma'nın son anketlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AKP'nin adayı Murat Kurum'un önünde olduğu görüldü.

31 Mart yerel seçimleri için araştırma şirketleri, anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

Yerel seçimler için sonucun ne olacağına yönelik en fazla merak edilen illerin başında İstanbul geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi yapılan anketler arasında, son seçimi doğru bilen araştırma şirketleri de yer aldı.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni doğru bilen SONAR Araştırma ile Optimar Araştırma'nın son anketlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un önünde yer aldı.

SONAR ANKETİ: İMAMOĞLU ÖNDE

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin son anketinin sonuçları paylaşıldı.

Ankette katılımcılara "Önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızların orantısal olarak dağıtıldığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 41.1 puan ile ilk sırada yer aldı.

AKP'nin adayı Murat Kurum 40.6 ile İmamoğlu'nun ardından ikinci sırada yer aldı.

Anket, Başak Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasından önce yapılan ankette, DEM Parti adayı olarak Demirtaş gösterildi. Başak Demirtaş'ın oyu 6.5 puan olarak görüldü.

İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'nun oyu 4.3 puan olurken, Yeniden Refah Partisi adayının oyu 2.1 puan oldu.

OPTİMAR ANKETİNDE DE İMAMOĞLU BİRİNCİ

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma'nın son anketinde de Ekrem İmamoğlu önde çıkmıştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum nefes nefese" başlıklı yazısında İstanbul seçimleriyle ilgili Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar'ın son anketinin verilerini paylaşmıştı.

3 bin örneklem üzerinde telefon destekli bilgisayar yöntemiyle yapılan araştırmanın verilerini paylaşan Selvi'nin aktardığına göre, ankete katılanlar "Kime oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"Ekrem İmamoğlu’na oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken, "Murat Kurum" diyenlerin oranı yüzde 37.7 çıkıyor. "İmamoğlu’na oy vermem" diyenler yüzde 47 olurkeni "Murat Kurum" için bu oran yüzde 47.4.

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu’ya oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 5 çıkarken, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu diyenler yüzde 4 oluyor. Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 3 alırken bağımsız aday Taylan Yıldız diyenlerin oranı yüzde 2 çıkıyor.