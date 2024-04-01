Son yılların en rahat seçimi

Kayhan AYHAN

İstanbul'da saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandıktan sonra CHP İl Başkanlığı'nda da hareketlik yaşandı. Basının yoğun ilgi gösterdiği il binasında CHP'li yöneticilerin yüzü ise gülümsüyordu. Uzun zaman sonra bu kadar rahat bir seçim ortamı gördüğümüzü söyleyebiliriz.

Yasağın kalkması ile birlikte ilk sonuçlar ekrana gelince bu rahatlığın nedeni de anlaşıldı. Herkes büyük bir heyecanla ekranların önüne kilitlendi. Gelen sonuçlar heyecanı mutluluğa çevirdi.

İstanbul genelinde ilk sonuçların gelmesinin ardından kameralar karşısına geçen İBB Başkanı İmamoğlu’nun konuşmasındaki mutlu tavrı sonuçların iyi geldiğine işaret etti.