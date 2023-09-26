Sony'nin kullanıcı verilerinin çalındığı iddia edildi

Ransomed.vc adlı bir hacker grubu Sony'nin sistemlerine sızdığı ve şirketin ödeme yapmak istememesinden ötürü ele geçirdikleri verileri satacaklarını açıkladı.

Sony'nin kullanıcı verilerinin Ransomed.vc adlı bilgisayar korsanları tarafından çalındığı öne sürüldü.

Hackerlar, hem açık hem de karanlık ağlardaki sızıntı sitelerinde doğrudan Wikipedia'dan bir açıklama yaptı.

İngiltere'de yayın yapan Daily Mail gazetesinin aktardığına göre Ransomed.vc Sony şirketinin ödeme yapmayı kabul etmemesi sebebiyle verileri satacağını duyurdu.

Bilgisayar korsanlarının açıklamasında "Tüm Sony verilerini başarıyla ele geçirdik. Onlardan fidye almayacağız! Sony'nin ödeme yapmak istememesi nedeniyle verileri satacağız" denildi.

SATIN ALAN OLMAZSA VERİLERİ YAYINLAYACAKLAR

Öte yandan bilgisayar korsanlarının yayınladığı görsellere göre 6 binden az dosyanın bulunduğu görüldü. Örnek dosyaların çoğunda Japonca karakterler yer alıyor.

Veriler için herhangi bir fiyat belirtilmedi ancak Ransomed.vc, Tox mesajlaşma hizmetinin yanı sıra Telegram ve e-posta ayrıntıları için iletişim bilgilerini bıraktı.

Hack grubu, 28 Eylül 2023'te bir yayın tarihi belirtti. Eğer bu tarihe kadar kimse verileri satın almazsa paylaşacaklarını vurguladı.

Sony'nin sistemine yönelik son büyük saldırı 2011 yılında 77 milyon kullanıcının verilerinin ele geçirilmesiyle gerçekleşmişti. Bunun sonucunda şirket PlayStation Network'ü bir ay boyunca devre dışı bırakmıştı.