Sorumlu olanların ardına dizilmeyiz

Saray’ın savaş ve operasyon ısrarı yine yıkım getirdi. Milyonlar, PKK saldırılarında yaşamını yitiren 12 asker için yasa boğuldu. Meclis’te iktidardan ayrı bildiri hazırlayan CHP ise “Sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz” dedi.

Politika Servisi

İktidarın savaş ve operasyon politikalarındaki ısrarı acı ve gözyaşına dönüşüyor. Pençe-Kilit Harekatı’nın gerçekleştirildiği Irak ve Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK arasındaki çatışmalar sürerken resmi açıklamalara göre Harkurk ve Zap-Metina’da son 24 saatte 12 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı. Dün sabah saatlerinde MSB’den yapılan açıklamada ise 25 PKK’linin öldürüldüğü de kaydedildi. Önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybeden 6 asker için dün Şırnak’ta tören düzenlendi. Askerlerin cenazeleri düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Saldırıya tepki yağarken iktidar ve yandaşlar tarafından CHP, DEM Parti ve sosyalistlere yönelik sosyal medya linçine dönüştürüldü. AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Meclis’te ortak bildiri yayımladı. CHP ise Meclis’te kapalı oturum talebiyle askerin bölgedeki güvenliğini koruma çağrısı yaptı. CHP Lideri Özgür Özel, “Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu yaparken de sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MECLİS BİLGİLENDİRİLSİN

“Ortak açıklama ancak ortak enformasyon sonrası olabilir” denilen CHP açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “TBMM’nin hiç zaman kaybetmeden derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı’nın Gazi Meclis’e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı ve doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak bir metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz.”

Yandaşlar CHP’nin altında AKP’nin imzası olan bildiriye katılmama kararını da hedef aldı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik “Utanç verici bir tutum” ifadelerini kullandı. CHP ve DEM Parti’yi hedef alan Adalet Bakanı Tunç ise "TBMM’de ‘Teröre Karşı Ortak Bildiri’ye imza atmayan CHP ve DEM Parti’nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir" açıklaması yaptı.

AKP’NİN KİRLİ SİYASETİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise TBMM’de düzenlediği basın toplantısında partisinin diğer siyasi partilerden ayrı bir bildiri yayımlamasının gerekçesini, "Hiç kimse AKP’nin kirli siyasetine, yanlışlarına, 21 yıldır ülkeyi getirdiği noktaya ortak imza atmak zorunda değil" sözleriyle açıkladı.

DEM Parti Basın Bürosu’ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada, “Kürt sorununun çözümsüzlüğünün çatışmalara, can kayıplarına ve krizlere sebep olduğu” vurgulanırken açıklamada, “Ölümü, çatışmaları, savaşı savunanlara karşı partimizin siyaseti yaşam siyasetidir. Bugün yaşanan can kayıplarının sorumlusu Kürt sorununun çözümsüzlüğünde ısrar eden, sorunları askeri yollarla çözmeye çalışanlardır. Bu ülkedeki tek bir canımızın yitirilmemesi için mücadele yürütüyoruz. Herkesi de şiddet dilinden vazgeçerek barışı savunmaya, yürütülen bu haksız savaşa karşı durmaya çağırıyoruz” denildi. DEM Bursa İl Örgütü’nün dün gerçekleştireceği kongresi de saldırı duyumları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

ÇATIŞMALARIN DETAYLARI

Irak’ın kuzeyinde 12 askerin hayatını kaybettiği çatışmalarda PKK’lilerin saldırıları görüş mesafesinin 1 metrenin altına indiği ağır tipi ve sisli havada düzenlediği öğrenildi. NTV’nin aktardığına göre, Horkurk’ta Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nın bulunduğu geçici üs bölgesine yönelik 6 askerin yaşamnı yitirdiği ilk saldırıda, PKK’lilerin yoğun kış koşullarında sis ve tipiden faydalanarak 1. Dağ Komando Tugayı’na sızmaya çalıştığı, askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandığı belirtildi. Öte yandan PKK, Harkurk’taki ilk çatışmada hayatını kaybeden asker sayının 27 olduğunu iddia etti. PKK’nin silahlı kanadı HPG tarafından yapılan açıklamada, askerlerin bulunduğu üs bölgesine “3 koldan sızma yapıldığı” ifade edildi. MSB, HPG’nin paylaştığı bilgileri doğrulamadı.

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TEZKEREYE ‘EVET’ DEMİŞLERDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’deki görev süresini 2 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda 164 ret oyuna karşın 357 oyla kabul edilmişti. Tezkeredeki “Türkiye’de yabancı asker bulundurulması” ifadesine itiraz eden CHP ile sınır ötesi operasyonlara karşı çıkan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ise 2 yıl önce olduğu gibi tezkereye hayır oyu kullanmıştı. CHP’nin tutumuna, iktidar kanadının yanı sıra eski ittifak ortağı İYİ Parti de tepki göstermişti.