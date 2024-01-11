Sorun zemin değil sistem

Sporcu sağlığını önemsemeyen ve izleyenlere saygı duymayan TFF ve takımlar zeminlerini iyileştirmiyor. Son olarak Alanya-Ankaragücü maçında yaşananlar ülke futbolunun halini ortaya bir kez daha ortaya koydu.

Oğulcan AYDIN

Milyonluk vergi borçları silinen, iktidar ile iltisaklı Süper Lig kulüpleri tekrar sınıfta kaldı. Trendyol Süper Lig’in 19. Haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Ankaragücü maçında zeminin görüntüsü tartışmalara neden oldu. Yağan yağmur sebebiyle sahanının zemini futbol oynamaya elverişsiz hale geldi. Maçta topun sekmediği anlar görüldü. 2020’de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda değişikliğe gittiği bildirildi. Değişiklik gereğince üst iki ligde bulunan kulüplerin çim saha sorumlusu ataması ve sorumlu kişinin TFF’den teorik ve pratik eğitim seminerine katılması zorunlu kılındı ancak zeminlerde iki yıllık süreç içerisinde herhangi bir iyileşme gözükmedi.

İktidarın kuklası Türkiye Futbol Federasyonu, “marka değeri” adı altında dayatmalarda bulunsa da AKP’li federasyonun eylem ve söylemleri birbirini tutmuyor. Son olarak yaşanan zemin krizi; Suudi Arabistan’daki Süper Kupa skandalı, AKP’li Başkanı’nın hakem dövmesi, yayın ihalesinde yaşanan sorunlar ile birleşince futbolun yönetilemediğini gösterdi.

DOĞA KOŞULLARI HER YERDE VAR

Avrupa’nın beş büyük liginde oynanan maçlarda zeminin kaldıramayacağı bir olumsuz hava koşulu olduğunda sporcu sağlığı gözetilerek maçlar erteleniyor. Premier Lig takımları zeminlerini 12 ay boyunca aynı standartta koruyabilmek için 40 kişilik gruplar halinde çalışıyor. Türkiye’de stadyumların mimarisi gerekçe gösterilerek güneş almaması bahane olarak sunulsa da Giuseppe Meazza (San Siro) ve Santiago Bernabeu gibi statlarda da aynı sorun var. Ancak herhangi bir zemin problemi yaşanmıyor. Çünkü bu konuda uzman isimlerle çalışılıyor. Arsenal ve Real Madrid’de çalışmış, UEFA ile de çalışan Paul Burgess, ertelenen İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi Final maçı için Atatürk Olimpiyat Stadı zeminini kusursuz hale getirdi. Öte yandan Premier Lig’de 12 ay boyunca aynı standartta tutan bu profesyonellerin yönetiminde 20 ile 40 kişi arasında değişen bir insan grubu çalışıyor. Bu konuda uzman isimlerle çalışılıyor. Öte yandan PSG, Pacs de Prince stadının zeminini korumak için şahinler kiraladı.

BUGÜNÜN KRİZİ DEĞİL

• Tüpraş Stadyumu’nda 24 Eylül 2023’te oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçının ardından Beşiktaş futbolcusu Salih Uçan, “Geçen seneye göre zemin git gide kötüye gidiyor. Bunu da buradan söylemiş olayım. Artık kim dikkat edecekse. Ona dikkat etmek lazım” ifadelerini kullandı.

• 2020-2021 Süper Lig sezonun 29. Haftasında oynanan Galatasaray – Sivasspor maçının ardından Younes Belhanda, “Pas oyunu oynayan bir takımız. Sahaya çare bulunması lazım. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz. Sosyal medyada ve gazetelerde sahanın ne koşulda olduğunu görüyorsunuz. Sahanın daha iyi olması lazım. Florya’daki antrenman sahamız bile buradaki sahadan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarını tutup burasının düzeltilmesi gerekiyor. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı” açıklamalarını yaptı. Dönemin Mustafa Cengiz yönetimi, Belhanda’nın sözleşmesini bu demeci gerekçe göstererek feshetti.

• 22-23 sezonu Şampiyonlar Ligi finali için iyileştirmeler yapılan Atatürk Olimpiyat Stadı zemini, final maçının ardından görmezden gelindi. İstanbulspor – Galatasaray maçında zemin skandalı yaşandı. Futbolcuların formalarının yeşile boyanması üzerine zeminin boyandığı ortaya çıktı.

• 22 -23 sezonunda oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe maçından önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kaliteli oyuncu için saha yeterli olmayabilir. Bu önemli bir detay. Türk futbolu için bu çok önemli” dedi. Futbolcu İrfan Kahveci ise zemine ilişkin şunları aktardı: Statlar güzel ama zeminler kötü. Sahada iki takımda istediği oyunu oynayamayacak. Bu sefer ligin kalitesi düşüyor.”