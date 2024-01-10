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TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi.

Spor
  • 10.01.2024 18:04
  • Giriş: 10.01.2024 18:04
  • Güncelleme: 10.01.2024 18:11
Kaynak: AA
TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı
AA

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023/24 sezonu ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi." ifadeleri yer aldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, takımların harcama limitleri şöyle:

Takım

Harcama Limiti

Yüzde 30 Sapma Dahil

  
 

Galatasaray

1.960.526.431

2.548.684.360

  

Fenerbahçe

1.626.734.036

2.114.754.247

  

Beşiktaş

915.665.976

1.190.365.769

  

Yukatel Adana Demirspor

426.228.603

554.097.184

  

RAMS Başakşehir

343.473.095

446.515.024

  
Trabzonspor

992.606.654

1.290.388.651

  
Fatih Karagümrük

165.390.242

215.007.315

  

TÜMOSAN Konyaspor

327.856.954

426.214.040

  

Mondihome Kayserispor

242.722.140

315.538.782

  

Kasımpaşa

149.770.389

194.701.506

  

MKE Ankaragücü

395.788.473

514.525.015

  

İstanbulspor

147.927.800

192.306.141

  

Bitexen Antalyaspor

249.666.963

324.567.052

  

EMS Yapı Sivasspor

161.174.521

209.526.877

  

Corendon Alanyaspor

256.080.888

332.905.154

  

Gaziantep FK

260.500.613

338.650.796

  

Atakaş Hatayspor

378.774.485

492.406.831

  
Yılport Samsunspor

497.021.455

646.127.892

  

Çaykur Rizespor

331.789.867

431.326.827

  

Siltaş Yapı Pendikspor

196.489.513

255.436.367
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