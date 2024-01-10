TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023/24 sezonu ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi." ifadeleri yer aldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, takımların harcama limitleri şöyle:
|
Takım
|
Harcama Limiti
|
Yüzde 30 Sapma Dahil
|
Galatasaray
|
1.960.526.431
|
2.548.684.360
|
Fenerbahçe
|
1.626.734.036
|
2.114.754.247
|
Beşiktaş
|
915.665.976
|
1.190.365.769
|
Yukatel Adana Demirspor
|
426.228.603
|
554.097.184
|
RAMS Başakşehir
|
343.473.095
|
446.515.024
|Trabzonspor
|
992.606.654
|
1.290.388.651
|Fatih Karagümrük
|
165.390.242
|
215.007.315
|
TÜMOSAN Konyaspor
|
327.856.954
|
426.214.040
|
Mondihome Kayserispor
|
242.722.140
|
315.538.782
|
Kasımpaşa
|
149.770.389
|
194.701.506
|
MKE Ankaragücü
|
395.788.473
|
514.525.015
|
İstanbulspor
|
147.927.800
|
192.306.141
|
Bitexen Antalyaspor
|
249.666.963
|
324.567.052
|
EMS Yapı Sivasspor
|
161.174.521
|
209.526.877
|
Corendon Alanyaspor
|
256.080.888
|
332.905.154
|
Gaziantep FK
|
260.500.613
|
338.650.796
|
Atakaş Hatayspor
|
378.774.485
|
492.406.831
|Yılport Samsunspor
|
497.021.455
|
646.127.892
|
Çaykur Rizespor
|
331.789.867
|
431.326.827
|
Siltaş Yapı Pendikspor
|
196.489.513
|
255.436.367