TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023/24 sezonu ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi." ifadeleri yer aldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, takımların harcama limitleri şöyle: