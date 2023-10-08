Sosyal medya hesabında silahla ateş açtığı görüntü paylaşınca yakalandı

Samsun'da sosyal medya hesabında silahla ateş açtığı görüntü paylaşan bir kişi yakalandı.

Samsun'da sosyal medya hesabında silahla ateş açtığı görüntü paylaşan bir kişi yakalandı. Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri yaptıkları çalışmada, silahla ateş açarak sosyal medya üzerinden genel güvenliği kasten tehlikeye düşürücü görüntüler paylaştığı tespit edilen E.Ş.'nin kimliğini ve adresini tespit etti.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından E.Ş.'nin evinde yapılan aramada, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 79 adet tüfek kartuşu ele geçirilirken, E.Ş. hakkında yasal işlem başlatıldı.