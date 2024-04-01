Sosyal medyada seçim sonuçları: Biz Giresun'da fındığa çiğdem deriz

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri ile yeni yerel yönetimlerini belirledi. AKP'nin 'kale' sayılan bir çok il ve ilçede sürpriz şekilde kaybetmesi sosyal medyada gündem oldu.

A- A A+

Fotoğraf: AA