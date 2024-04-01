Sosyal medyada seçim sonuçları: Biz Giresun'da fındığa çiğdem deriz
Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri ile yeni yerel yönetimlerini belirledi. AKP'nin 'kale' sayılan bir çok il ve ilçede sürpriz şekilde kaybetmesi sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek üzere dün sandık başına gitti. Katılım oranının yüzde 76 olduğu seçimde ülke genelinde yaklaşık 206 bini aşkın sandıkta oy kullanıldı.
AKP için seçimin en kritik noktası olan İstanbul’da iktidar hezimete uğradı.
CHP, İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Denizli, gibi büyükşehirlerin yanı sıra Afyon, Giresun, Adıyaman, Kilis, Hatay, Artvin, Kırıkkale, Uşak, Manisa, Yalova, Bartın gibi şehirlerde de kazandı.
CHP'nin yarım asır sonra 1. parti olması sosyal medyada da gündem oldu.
Paylaşımlardan bazıları şöyle: