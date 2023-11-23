Sosyal medyada silah paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı

Sosyal medyadan silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen fenomen ve şarkıcı Banu Parlak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Parlak'ın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Güncel 23.11.2023 11:22 Giriş: 23.11.2023 11:22

Güncelleme: 23.11.2023 12:52 Kaynak: İHA

A- A A+

Sosyal medya hesapları üzerinden silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Banu Parlak,sevk edildiği adliyece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fenomen ve şarkıcı Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, geceyi nezarethanede geçirdi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Parlak’ın tehdit aldığı gerekçesiyle silah bulundurduğunu söylediği öğrenildi. ADLİ KONTROL ŞARTI Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen Parlak ilk olarak savcıya ifadesini verdi. Savcılık, Parlak'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Parlak, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest salıverildi. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı: Evinden ruhsatsız silah çıktı