Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'den Özgür Özel'e tebrik mesajı

Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Sosyalist İşçi Partisi Genel Sekreteri Pedro Sanchez, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki başarıdan dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti.

Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Sosyalist İşçi Partisi Genel Sekreteri Pedro Sanchez, Özgür Özel'e 31 Mart yerel seçimlerinin ardından tebrik mesajı gönderdi.

CHP'nin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Pedro Sanchez'in yanı sıra Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe ile Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu üyeleri ve Avrupa'daki sosyal demokrat siyasi parti liderleri, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki başarı nedeniyle Özel'e tebrik mesajları gönderdi.

Açıklamada, Avrupa'nın en köklü sosyal demokrat partilerinden biri olan CHP'nin seçimleri birinci parti olarak tamamlamış olmasına ilişkin dayanışma duygularının iletildiği kaydedildi.