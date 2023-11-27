Sosyalist İşçi Partili İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’e bir tepki daha

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Hamas'ın saldırılarının ve Gazze'de sivil Filistinlilerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesinin kınanmasının ideolojik değil insani bir mesele olduğunu" vurguladı.

Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Madrid'de düzenlediği mitingde konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile hafta içinde İsrail, Filistin ve Mısır'ı kapsayan ziyaretinde yaptığı açıklamalar sonrasında İsrail hükümeti tarafından eleştirilen ve karşılıklı olarak iki ülkenin büyükelçiliklerinin Dışişleri Bakanlıklarına çağrılmasına neden olan diplomatik kriz hakkında da konuşan Sanchez, "Hamas gibi bir terör örgütünün alçakça terör saldırılarını kınarken aynı zamanda Gazze'de Filistinli sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesini kınamak bir siyasi parti veya ideoloji meselesi değildir. Bu bir insanlık meselesidir" ifadelerini kullandı.

Sanchez, hükümet olarak İspanya'nın savunduğunun "insan hakları" olduğunu, muhalefetin de bunu yapmasını isteyeceğini söyledi.



İspanya Başbakanı Sanchez, 25 Kasım'da Mısır'da Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır" demişti.



Sanchez, ayrıca "İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini, Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acıların dehşet verici olduğunu" vurgulamıştı..



İsrail, gerek Sanchez gerekse De Croo'yu "terörizme destek vermek"le suçlayıp her iki ülkenin büyükelçiliklerini Dışişleri Bakanlığına çağırmış, bunun ardından da İspanya Madrid'deki İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırıp tepkisini göstermişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.