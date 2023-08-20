Soylu döneminde gönderilen emniyet müdürleri görevlerine iade edildi

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde görevlerinden alınan 14 emniyet müdürü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yargı kararlarının uygulanması talimatıyla görevlerine iade edildi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde görevlerinden alınan 14 emniyet müdürü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yargı kararlarının uygulanması talimatıyla görevlerine iade edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın yargı kararlarının uygulanması yönündeki talimatıyla birlikte 14 birinci sınıf emniyet müdürü daha görevlerine iade edildi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Ümit Otman, Nurbay Sancak, Uğur Gül, Bilsay Çetin, Gürkan Ateşli, Mustafa Akdağ ve Dindar İlhan’ın iade biriminin Özel Güvenlik ve Denetleme Başkanlığı olduğu belirtildi. Metin Şenol, Necmeddin Pek, Celalettin Martin, Hanifi Sambur ve Hüdayi Sayın’ın iade birimi de Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Murat Çetiner ve Haydar Karsavuranoğlu’nun iade birimi de Teftiş Kurulu Başkanlığı oldu.