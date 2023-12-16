Soylu, Dündar’ı koruyamadı

Soylu, İçişleri Bakanı olduğu dönemde, seçim harcamalarını belediyeye ödeten Osmangazi Belediye Başkanı AKP’li Dündar’ın soruşturulmasına izin vermedi. Mahkeme, kararı iptal etti, soruşturulmasının önü açıldı.

İsmail ARI

Bursa’daki Osmangazi Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Dündar’ın soruşturulmasının ve yargılanmasının önü açıldı.

2020 yılında Osmangazi Belediye Meclisi’nin 14 CHP’li üyesi tarafından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda Belediye Başkanı Dündar ile Osmangazi Belediyesi yetkililerinin “Görevi kötüye kullanma ve nitelikli zimmet suçları açısından soruşturulması” talep edildi.

SOYLU İZİN VERMEDİ

Ancak 2021 yılında dönemin İçişleri Bakanı AKP’li Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Mustafa Dündar hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığını belirterek dosyanın “İşleme konulmamasına” karar verdi. Bu gelişmenin ardından hukuk mücadelesine başlayan CHP’li meclis üyeleri, Soylu’nun kararını Danıştay’a taşıyarak itirazda bulundu. Danıştay Birinci Dairesi, Soylu’nun “İşleme konmama kararının” kaldırılmasına karar verdi. Danıştay, CHP’lilerin 10 maddelik suç duyurusunda yer alan 3 iddianın araştırılmasına, 7 madde için verilen işleme konmama kararının devam etmesi gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.

SEÇİM ŞARKISI BİLE YAPTIRDI

Danıştay’ın incelenmesi gerektiğini belirttiği üç maddede ise şu suçlamalar yer alıyor:

- “Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kişisel reklam kampanyası için belediye bütçesinden ödemek yaparak belediyeyi zarara uğrattı.

- 31 Mart 219’daki yerel seçimlerde kullandığı ‘Yeniden Mustafa Dündar’ şarkısı için belediye bütçesinden 105 bin TL ödeme yaptı.

- Belediye Başkanlığı seçimi çalışmalarında televizyon programlarında yer almak için Habertürk TV’ye iki canlı yayın için 47 bin 200 TL ve 51 bin 920 TL, AS TV’deki yayın için 47 bin 200 TL, Olay TV’deki yayın için de 70 bin 800 TL belediye bütçesinden ödeme yaptı.”

Belediye Başkanı Dündar hakkında suç duyurusunda bulanan, Süleyman Soylu’nun kararına karşı Danıştay’a itiraz eden Osmangazi Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Sefa Yılmaz, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sayıştay 2.Dairesi’nin 16 Şubat 2021 tarihli kararında, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın 2019 yılı Yerel Seçimlerinde bir kısım seçim harcamalarını belediye bütçesinden karşıladığını tespit ederek, belediye başkanı ve bir kısım bürokratın bu harcamalarla 1 milyon 971 bin TL kamu zararına sebep verdiklerini hükmetmişti.

Geçtiğimiz günlerde de İçişleri Bakanlığı müfettişleri Osmangazi Belediyesi’ne gelerek CHP belediye meclis üyelerini belediyeye davet ederek konu ile ilgili şikâyetimizin devam edip etmediğini sordu. Müşteki (suçtan zarar gören) sıfatıyla hepimiz şikâyetçi olduğumuzu ifade ettik. Konu ile ilgili müfettişler incelemelerini tamamladılar. Danıştay kararı gereği, İçişleri Bakanlığı’nın Cumhuriyet Savcılığı‘nın talebi doğrultusunda soruşturma izni vermesini bekliyoruz.