Söz değil adım atın

Dünyanın en büyük fosil yakıt üreticilerinden Dubai'deki iklim zirvesi 2. gününde devam etti. Zirvede iklim krizine karşı konuşmanın ötesine gidilerek adım atılması için çağrı yapıldı.

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük fosil yakıt üreticilerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) 2. gününde devam etti. Tartışmaların merkezinde olan zirvede İran heyeti, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un katılımını protesto ederek zirveyi terk etti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı zirvede 180’den fazla devlet ve hükümet başkanı yer aldı. Zirveye BAE’nin ev sahipliği yapmasına yönelik tartışılsa da iklim kriziyle mücadele konusunda olumlu bir adım beklentisi ise çok düşük. Yine de yapılan çağrılarda önemli adımların atılması istendi.

KONUŞMAKTAN ÖTEYE GİDİLMELİ

Konferansın “İklim Eyleminde Kent Sorunu: Küresel Güneyden Deneyimler” panelinde konuşan PAIRVI Başkanı Ajay K. Jha, kentlerin iklim krizindeki rolü üzerine konuşulduğunu ancak sorunun konuşmaktan öteye gidilememesi olduğunu dile getirdi. Jha şunları aktardı: “Bilim bize emisyonları 2030'a kadar yüzde 43 azaltmamızı söylese de biz yüzde 2 azaltabilecek durumdayız. Sıcaklık 2023'te 1,5 derecenin üzerine çıktı. Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kentlerde karbon emisyonlarının azaltılması yönünde yeni girişimler başlatıldı ancak dünya sadece bu ülkelerden ibaret değil."

TÜM ÖNLEMLER ALINMALI

"Ulusal Petrol Şirketleri, İklim ve Enerji Geçişindeki Zorluklar" panelinde konuşan NRGI Afrika Kıdemli Sorumlusu Denis Gyeyir Ulusal Petrol Şirketlerinin yatırımlarının 10 yıl içinde 1,8 trilyon dolara ulaşacağını söyledi. Düşük ve orta gelirli ülkeler için çok büyük bir miktar olduğunu vurgulayan Gyeyir, yapılan yatırımların bu ülkelerdeki yoksulluk ve eşitsizlik sorunlarının çözümünde gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti. Gyeyir, Ulusal petrol şirketlerinin BM tarafından belirlenen net sıfır hedeflerine ulaşılması noktasında büyük bir rolleri olduğunu dile getirdi. Gyeyir, şöyle devam etti: “Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika ve Doğu Asya'daki 21 şirketten yalnızca 9'u enerji geçişinin risklerini kabul ediyor, adil geçiş planları ve geçiş riskleri için önlemler alıyor."

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutulması için dünya genelinde emisyonların azaltılması gerektiğini söyledi. Karbona fiyat konulması gerektiğini ve karbon fiyatlandırmasının piyasa odaklı bir araç olduğunu söyleyen von der Leyen, "Kirletiyorsanız, bedelini ödemelisiniz” dedi.