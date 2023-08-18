Sözleşmeli öğretmen eşlerinin yer değiştirme başvuruları 21 Ağustos'ta başlayacak

MEB'in internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları 21 Ağustos'ta başlayacak.

Güncel 18.08.2023 16:10 Giriş: 18.08.2023 16:10

Güncelleme: 18.08.2023 16:15 Kaynak: AA

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