SpaceX'ten yeni açıklama: Kapsülün kapağı artık kapalı

SpaceX tarafından yapılan açıklamada, “Mürettebatın koltukları uçuş pozisyonu getirildi, giysi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolü tamamlandı. Dragon kapsülünün kapağı artık kapalı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatmaya iki saatten az süre kaldı” denildi.

Bilim 18.01.2024 23:12 Giriş: 18.01.2024 23:12

Güncelleme: 18.01.2024 23:19 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: depophotos

SpaceX tarafından Türkiye’den de Alper Gezeravcı'nın katıldığı uzay yolculuğu için açıklama yapıldı. Açıklamada, “Mürettebatın koltukları uçuş pozisyonu getirildi, giysi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolü tamamlandı. Dragon kapsülünün kapağı artık kapalı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatmaya iki saatten az süre kaldı” denildi. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatı, bu gece yarısı TSİ 00.49'da uzaya hareket edecek. Uzay yolcuları aileleriyle vedalaşıp uzay aracına hareket etti