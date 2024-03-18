Spectrum House Araştırma: İmamoğlu 4 puan önde, AKP'nin Kürt oyları geriledi

Spectrum House Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış, yerel seçime 13 gün kala İstanbul'da bulunan Kürt seçmene ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Barış, İBB seçimlerine ilişkin yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun 4 puan önde olduğunu belirtti; kayyum uygulamaları ve güvenlikçi politikalar nedeniyle ise AKP'nin Kürt seçmenler açısından gerilediğini söyledi. Barış’a göre, Kürt Z kuşağı İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecek.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri yaklaşırken, araştırma kuruluşları, siyasi analistler ve sosyologlar, İstanbul'daki Kürt seçmenlerin eğilimlerini analiz etmeye devam ediyor.

Kürt Z kuşağı üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Spectrum House Araştırma Merkezi Genel Direktörü ve sosyolog Azad Barış, İstanbul seçimleri hakkında yapılan araştırmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barış, Kürt Z kuşağının yerel dinamiklerden hareketle evrensel değerler merkezine en yakın duran isme oy vereceğini ifade ederek "Ağırlıklı ekseriyetin İmamoğlu'na vereceğini düşünüyorum, çünkü DEM’in İstanbul'u kazanmayacağını çok iyi biliyor” dedi.

Kürt dindarların da İmamoğlu’na karşı önyargısı olmadığını belirten Barış “Araştırmalarımıza göre İstanbul seçimlerinde İmamoğlu 4 puan önde gidiyor" dedi.

"KÜRTLEİRN BEKLENTİLERİ VAR"

İstanbul'da yaşayan Kürtlerin kentin problemlerinden hareketle sandığa gideceğinin altını çizen Barış, "İlk etapta, ulaşım, ekonomi, kentsel dönüşüm ve diğer bütün insanları ilgilendiren sorunlar gibi meseleler ön planda" diye konuştu.

Kürtlerin oy tercihini etkileyen başka bir boyutuna dikkat çeken Barış, "Kürtlerin, tabii ki herkes gibi barışa ihtiyacı var, ancak Kürt meselesinin çözülmesi, bu sorunun ortadan kaldırılması ve toplumsal barışın sağlanması için bütün Kürtlerin beklentileri var. Dolayısıyla, İstanbul seçimleri sadece yerel bir seçim olarak değil, yerel meseleleri aşan bir seçim olarak görülüyor. İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır mantığıyla hareket ederek, 2028'e yönelik oy vereceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İMAMOĞLU MUHAFAZAKAR KÜRTLERİ DE ETKİLİYOR"

Kürt dindarların İmamoğlu’na karşı ön yargısı olmadığını belirten Barış, "Araştırmalarımıza göre İstanbul seçimlerinde İmamoğlu 4 puan önde gidiyor. İmamoğlu'na karşı Kürt dindarların bir ön yargısı olduğunu düşünmüyorum. Daha önce yaptığınız spesifik çalışmalar da bunu gösterdi. İstanbul Kürtleri hangi kaygılarla gidecekler? AK Parti seçmeninin önemli bir kısmının da aslında İstanbul’u İmamoğlu’nun yönetmesini istiyor. Bizim elde ettiğimiz verilere göre, çok net bir şekilde belirlenen bir durum var. Ak Parti seçmenlerinin yaklaşık olarak üçte biri İmamoğlu'nun kenti bireysel olarak yönetmesini istiyor, ancak bu isteğe rağmen oy vermiyorlar. Örneğin, DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'i İmamoğlu'nun kenti yönetmesini tercih ediyor. Bu tercihin sebebi, İmamoğlu'nun elde ettiği başarıların olumlu etkilerinin farkında olmalarıdır" dedi.

AKP’NİN KÜRT OYLARI GERİLEDİ

Spectrum House Araştırma Merkezi Genel Direktörü ve sosyolog Azad Barış, kayyum uygulamaları ve güvenlikçi politikalar nedeniyle AKP'nin Kürt seçmenler açısından gerilediğini belirtti. Daha önce yüzde 25'lerde olan oy oranının şimdi yüzde 16'lara kadar düştüğünü ifade etti. Özellikle batı illerinde bu düşüşün belirgin olduğunu vurguladı.