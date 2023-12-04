Spotify, 1500 kişiyi işten çıkaracak

Dijital müzik platformu Spotify, çalışanlarının yaklaşık yüzde 17'sine denk gelen 1500 kişiyi işten çıkaracak. Şirket, sene başından beri 800 çalışanını işten çıkarmıştı.

Spotify maliyetleri düşürmek için çalışanların yaklaşık 17'sini işten çıkaracağını açıkladı.

Spotify ocak ayında 600 çalışanını işten çıkardıktan sonra haziranda da 200 kişiyi işten çıkarmıştı. Son kararla birlikte 1500 kişi işten çıkarılacak.

Teknoloji şirketlerinin yılın başında birçok çalışanı işten çıkarmasının ardından, Amazon ve Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn gibi bazı şirketler iş gücünü yeniden azaltmaya başladı.

NTV'nin haberine göre; Spotify CEO'su Daniel Ek çalışanlara gönderdiği mektupta, şirketin 2020 ve 2021'de daha düşük sermaye maliyeti nedeniyle daha fazla işe alım yaptığını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte, dijital müzik hizmetlerindeki fiyat artışları ve tüm bölgelerdeki abone sayısındaki artışın etkisiyle kâr eede şirket, aylık dinleyici sayısının tatil çeyreğinde 601 milyona ulaşacağını öngörüyor.