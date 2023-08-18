Sputnik'te grevin ikinci günü: Sputnik'i Sputnik yapanların tamamı burada

Uluslararası haber ajansı Sputnik Türkiye çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması ve bu arada 24 gazetecinin de işine son verilmesi üzerine çıktığı grevin ikinci gününde basın açıklaması yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Moralimiz de inancımız da güçlü. Sputnik’i Sputnik yapanların tamamı burada. Bu grevin başarıyla sonuçlanacağına hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu grev Türkiye’de güvencesiz ve düşük ücretle çalıştıran tüm gazetecilerin grevidir. 24 üyemiz işe geri alınacak, taleplerimiz kabul edilecek ve toplu iş sözleşmesi imzalanacak. İşte o zaman buraya astığımız grev pankartı inecek” dedi.

Sputnik'te toplu iş sözleşmesi süreci ve ardından 24 gazetecinin işten çıkarılması üzerine başlatılan grevin ikinci gününde Sputnik çalışanları basın açıklaması yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, burada yaptığı açıklamada, greve katılmayan Sputnik emekçilerine seslendi.

Durmuş, "Size ne verildi ya da ne teklif edildiyse bu grevi kırmak içindir. Yeriniz işçi sınıfının yeri, grevdeki arkadaşlarınızın yanıdır" dedi.

Durmuş, ayrıca grevin başarıya ulaşacağını kaydetti.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz ağır bir ekonomik kriz yaşıyor. Aldığımız ücretler ile ayın ortasını getiremiyoruz. Buna rağmen ücret zammı konusunda Sputnik işvereni, tüm görüşmeler boyunca bir teklif dahi vermedi. İşte biz bugün bu yok sayan anlayışa karşı grevdeyiz. Yıllardır maruz kaldıkları düşük ücret politikasına dur diyen Sputnik çalışanları sendikamıza üye oldu. Tek amaçları, verdikleri gayret ve emeğin karşılığında daha iyi bir ücret almak. Bu doğal, iyi ve yasal olan niyete karşılık işveren temsilcileri aylarca süren oyalamanın ardından kanunlarımızı ve Anayasamızı çiğnedi. İşyerinde kurdukları ikna odaları ile sendikasızlaştırma operasyonuna başladı. Denedikleri her yol başarısızlıkla sonuçlandı. Sputnik Türkiye ofisinde çalışan meslektaşlarımızın birliğini bozamadılar. Son çare, aralarında işyeri temsilcimiz de olan 24 üyemizi işten attılar. Böylece sendikalaşmayı bitireceklerini sandılar. Ama gelin görün ki yine buradayız. İşten atılan üyelerimizle buradayız! Bu şekilde korkutmayı amaçladıkları üyelerimizle buradayız!"

“HİÇBİR MAKAM YA DA PARA, MESLEKİ DAYANIŞMADAN KIYMETLİ DEĞİLDİR”

"İçeride kalanlar ise işveren temsilcileri, yöneticiler ve ne yazık ki mesleki dayanışmanın önemini henüz bilmeyen çalışanlar. İşveren temsilcileri ve yöneticiler size sesleniyorum, eğer bu kanunsuz eylemlerinize devam ederseniz bu ülkede yasaların olduğunu, yaptığınızın suç olduğunu çok yakında göreceksiniz. Çalışmaya devam edenlere sesleniyorum. Size ne verildi ya da ne teklif edildiyse bu grevi kırmak içindir. Yeriniz işçi sınıfının yeri, grevdeki arkadaşlarınızın yanıdır. Hiçbir makam ya da para, mesleki dayanışmadan kıymetli değildir. Ayrıca buradan kadrolu olmayıp program yapan meslektaşlarıma sesleniyorum. Program yapmayın, grev kırıcı olmayın. Bu ne ahlaka ne yasaya ne de meslek ilkelerine sığar. Bu grevi kırmak için Moskova’da işe alınan Türkiye vatandaşı meslektaşlarıma sesleniyorum: Türkiye ile ilgili haber yapmayın, grev kırıcısı olmayın. Dayanışmaya elbet sizin de ihtiyacınız olur. Yeriniz, grevdeki meslektaşlarınızın yanıdır."

“SPUTNİK’İ SPUTNİK YAPANLARIN TAMAMI BURADA”

"Son olarak Sputnik dinleyici ve okurlarına sesleniyorum: Yıllardır sizlere bu kaliteli işleri yapan gazetecileri yalnız bırakmayın, dayanışma gösterin. Bu gazeteciler sizlere yeniden kaliteli haberlerin ulaşmasını sağlayacak olanlardır. Bu uyarıları yapıyoruz diye kimse yanlış anlamasın. Moralimiz de inancımız da güçlü! Sputnik’i Sputnik yapanların tamamı burada. Bu grevin başarıyla sonuçlanacağına hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu grev Türkiye’de güvencesiz ve düşük ücretle çalıştıran tüm gazetecilerin grevidir. 24 üyemiz işe geri alınacak, taleplerimiz kabul edilecek ve toplu iş sözleşmesi imzalanacak. İşte o zaman buraya astığımız grev pankartı inecek. Kazanacağız, çünkü haklıyız.”