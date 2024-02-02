Squid Game 2'den ilk fragman

Netflix'te en çok izlenen dizi unvanına sahip Squid Game'in ikinci sezonunun ilk fragmanı yayınlandı.

Netflix'te en fazla izlenen dizi unvanına sahip Güney Kore yapımın Squid Game'in ikinci sezonunun ilk fragmanı yayınlandı.

Netflix'in X hesabından yapılan paylaşımda, dizinin ikinci sezonundan 17 saniyelik bir klip yayınlandı.

Introducing the very first look at SQUID GAME SEASON 2. Coming this year. pic.twitter.com/fzRzdtHRDY — Netflix (@netflix) February 1, 2024

14 dalda Emmy adaylığı bulunan dizinin ikinci sezonu bu sene içinde yayınlanacak.

İkinci sezon çekimlerine geçtiğimiz yaz başlanan Kore yapımı dizi, 45,6 milyar wonluk ödül için ölümcül bir oyuna katılan insanların hikâyesini takip ediyor.

Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan Squid Game dizisinin İngilizce dilindeki yarışma programı uyarlaması Squid Game: The Challenge ise geçen ay yayımlanmıştı.