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Squid Game 2'den ilk fragman

Netflix'te en çok izlenen dizi unvanına sahip Squid Game'in ikinci sezonunun ilk fragmanı yayınlandı.

Kültür Sanat
  • 02.02.2024 17:29
  • Giriş: 02.02.2024 17:29
  • Güncelleme: 02.02.2024 17:42
Kaynak: Haber Merkezi
Squid Game 2'den ilk fragman

Netflix'te en fazla izlenen dizi unvanına sahip Güney Kore yapımın Squid Game'in ikinci sezonunun ilk fragmanı yayınlandı.

Netflix'in X hesabından yapılan paylaşımda, dizinin ikinci sezonundan 17 saniyelik bir klip yayınlandı.

14 dalda Emmy adaylığı bulunan dizinin ikinci sezonu bu sene içinde yayınlanacak.

İkinci sezon çekimlerine geçtiğimiz yaz başlanan Kore yapımı dizi, 45,6 milyar wonluk ödül için ölümcül bir oyuna katılan insanların hikâyesini takip ediyor.

Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan Squid Game dizisinin İngilizce dilindeki yarışma programı uyarlaması Squid Game: The Challenge ise geçen ay yayımlanmıştı. 

Squid Game yarışmasının ilk fragmanı yayınlandı
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