Squid Game yarışmasının ilk fragmanı yayınlandı

Netflix'te en çok izlenen dizi unvanına sahip Squid Game'den uyarlanan yarışma programının ilk fragmanı yayınlandı.

Netflix'te en fazla izlenen dizi unvanına sahip Güney Kore yapımın Squid Game'den uyarlanan yarışma programı 'Squid Game: The Challenge'ın ilk fragmanı yayınlandı. Netflix'te yayınlanacak 10 bölümlük program 22 Kasım'da izleyicileriyle buluşacak.

Yayınlanan fragmanda, yarışmanın büyük ödülünün 4,56 milyon dolar (124 milyon TL) olduğu açıklandı. Yarışmaya, 456 yarışmacı katılacak.

Yetkililer, yarışma programında dizide olduğu gibi 'ölümüne' yarışılmayacağını ve etapların şiddet içermeyeceğini duyurdu.

Netflix, 2021'de platformun en çok izlenen dizisi olan “Squid Game”in yarışma versiyonunun aynı zamanda sosyal bir deney olacağını duyurmuştu.