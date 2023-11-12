Starbucks'a saldırılar sürüyor: Esenyurt'ta müşterilerin içeride olduğu esnada şube taşlandı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösteren bir grup yurttaş, müşterilerin içeride olduğu sırada ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın şubesini taşladı. Saldırı sırasında yaralanan olmazken iş yerinin camları kırıldı.
İstanbul'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup Starbucks şubesine saldırı düzenledi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt'tun Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan Starbucks şubesinde meydana geldi.
İsrail'in saldırılarına tepki gösteren bir grup, Starbucks'a ait şubeye taşlı saldırıda bulundu.
İŞ YERİNİN CAMLARI KIRILDI
Müşterilerin içeride bulunduğu sırada gerçekleşen saldırı nedeniyle çevredekiler de panik yaşadı.
Saldırı sırasında yaralanan olmazken, iş yerinin camlarını kıran grup olay yerinden uzaklaştı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.