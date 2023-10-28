Diyarbakır'da Starbucks'a taşlı ve sopalı saldırı

Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösteren bir grup yurttaş, ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Kayapınar'daki AVM'nin giriş katında bulunan şubesine taşlı ve sopalı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan olmazken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup Starbucks şubesine saldırı düzenledi.

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Bulvarı’ndaki bir AVM’nin giriş katındaki meydana geldi.

AVM'nin giriş katında bulunan ABD'li kavhe zinciri Starbucks şubesine kimliği belirsiz şüpheliler tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, camların kırıldığı görüldü ve maytap kullanıldığı belirlendi.

Fotoğraf: DHA

Çevrede önlem alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.