Stefan Kuntz'a ödenecek tazminat belli oldu

Görevine dün son verilen eski A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a yaklaşık 1,2 milyon euro tazminat verilecek.

A Milli takımda Stefan Kuntz dönemi sona ererken, TFF'nin Alman teknik direktöre ödeyeceği tazminat belli oldu. Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Stefan Kuntz'a söz konusu tarihe kadarki alacakları ödenecek.

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Ermenistan beraberliği sonrası koltuğu sallanan Kuntz'un Japonya yenilgisi son maçı oldu.

1,2 MİLYON EURO

TFF yönetimi, Stefan Kuntz'un görevine son verirken, Alman teknik direktöre ödenecek sözleşme fesih bedeli de ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre TFF, 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Kuntz'a bu tarihe kadarki alacaklarını ödeyecek. Söz konusu rakamın 1.2 milyon Euro olduğu belirtildi.

KUNTZ'UN İSTATİSTİKLERİ

Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'yla toplam 20 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik direktör bu maçlarda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederek maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.