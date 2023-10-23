Suç örgütü davasında 66 kişinin yargılanmasına başlandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun, Ankara ve İstanbul’da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak haklarında dava açılan 34'ü tutuklu toplam 66 kişinin yargılanmasına başlandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun, Ankara ve İstanbul’da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak haklarında dava açılan 34'ü tutuklu toplam 66 kişinin yargılanmasına başlandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun’da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında geçen yıl mart ayında düzenlenen operasyonda çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Operasyon kapsamında 34'ü tutuklu 66 kişi hakkında soruşturmayı yürüten savcı tarafından 672 sayfalık iddianame hazırlanarak Samsun 3.Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 66 kişinin Samsun 3.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına bugün başlandı. Tutuklu sanıklar Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi ve Kavak Cezaevinden Samsun Adliyesine getirilerek duruşma salonunda hazır bulundular. Sabah saatlerinde Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonunda başlayan duruşma saat 17.00'ye kadar devam etti. Mustafa Yağbasan'ın öldürülme olayının da yer aldığı davada yargılamanın Cuma akşamına kadar devam edeceği öğrenildi. Bugünkü duruşma yarına ertelendi.