Dilan-Engin Polat çiftinin avukatından ‘kara para’ açıklaması: Dosyadan çekilirim

Kara para aklama iddialarıyla isimleri gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatlığını yapan Çağdaş Çelik, kara para aklandığına ilişkin somut delillerin ortaya konması durumunda dosyadan çekileceğini söyledi.

Dilan Polat ve Engin Polat’ın avukatı Çağdaş Çelik, kara para aklama iddiaları dosyada delilleriyle ortaya konulursa dosyadan çekileceğini söyledi.

Haklarında çıkan ‘kara para aklama’ iddialarıyla gündeme gelen ve açılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Çağdaş Çelik, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

YouTube’da ‘Sade Vatandaş’ isimli kanala konuşan Çelik, “Kara para aklama olduğu dosyada delilleriyle net olarak ortaya konulursa ben de net olarak çekilirim” dedi.

Engin Polat’ın kendisine bu iddiaların ‘doğru olmadığını’ söylediğini aktaran Çelik, “Müvekkillerimin beyanlarına bağlıyım, güvenmek zorundayım. Müvekkilimin bana ‘kara para aklama yok’ demesi ben bu belgeleri görene kadar, deliller ortaya konulana kadar geçerlidir” diye konuştu.