‘Sudan ucuz’ tarih oldu: Damacanaya yüzde 100 zam

Ekonomi Servisi

Yeni yılla birlikte başlayan zamlar su, mutfak tüpü ve LPG ile devam etti. Damacana su son bir yılda yüzde 100'e yakın zamlanırken, mutfak tüpüne 18 günde 3 kez zam yapıldı. İçecek Üreticileri Derneği (İÇDAŞ) verilerine göre, 2023 Ocak ayında 45 TL olan 19 litrelik damacana suyun fiyatı son yapılan zamlarla 90 liraya çıktı.

Türkiye Tüketici Konfederasyonu (TÜKODER) Başkanı Bülent Deniz, “Damacana su fiyatları son bir yılda yüzde 100’e yakın arttı. Bu zamlar tüketicileri zor durumda bırakıyor. Tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için zamların geri çekilmesi gerekiyor” dedi. Ekonomideki yangın mutfak tüpüne ocak başından gelen üçüncü zamla sürüyor. Tüpe, 1 Ocak’tan bu yana üçüncü zam yapıldı. Önce, ÖTV zammı yapıldı. 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı, 25 TL artışla 580 TL’ye yükseldi. Küçük tüp de 6 TL zamlanarak 135 TL’ye çıktı. Ardından bir zam daha geldi. 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı, 580 TL’den 630 TL’ye, küçük tüp de 140 TL’ye çıktı. Bu arada LPG'nin litresine dünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi.