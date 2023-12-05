Suikast gerilimi

İsrail, Türkiye ve Katar dâhil dünyanın neresinde olursa olsun Hamas liderlerinin hedef alınacağını açıkladı. Hamas tepki gösterirken Ankara, Tel Aviv’e olası bir operasyonun ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısı yaptı.

Dış Haberler

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in (Şabak) başkanı Ronen Bar’ın Hamas liderlerinin peşlerini bırakmayacaklarını söylediği ses kaydının sızdırılması yeni bir krize neden oldu. Times of Israel sitesinin haberine göre, İsrail kamu yayın organı Kan tarafından yayınlanan ses kaydında Bar, "Kabine bize bir hedef belirledi. Sokak ağzıyla, Hamas'ı ortadan kaldırmayı. Bu bizim Münih'imiz. Bunu her yerde yapacağız. Gazze'de. Batı Şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de, Katar'da. Birkaç yıl alacak. Ama bunu yapmak için orada olacağız" diyor.

İsrail, 11 vatandaşının öldürüldüğü 1972 Münih Olimpiyatları saldırısının ardından yıllarca çeşitli ülkelerde düzenlediği suikast operasyonlarıyla bu eylemin faillerini ve organizatörlerini hedef almıştı.

İsrail medyası geçtiğimiz haftalarda, Şin Bet ve dış istihbarat servisi Mossad'ın, 7 Ekim saldırılarını düzenleyen Hamas mensuplarının yakalanıp öldürülmesi için bir özel harekât merkezi de kurduğunu bildirmişti.

HAMAS’TAN YANIT

Kan'ın haberine göre, Şin Bet Başkanı'nın açıklamalarına yanıt veren Hamas, liderlerine yönelik bu tehditlerin, "Düşmanda Filistin halkının ve cesur direniş güçlerinin mukavemeti nedeniyle baş gösteren siyasi ve askeri krizi yansıttığını" savundu.

Hamas, bu söylemlerin "örgüt liderlerini korkutmadığını", ancak "düşmanın üst düzey yetkililerinin bahsettiği kardeş ülkelerin egemenliğini" açık bir şekilde ihlal ettiğini ve bu ülkelerin güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu bildirdi.

İSRAİL’E UYARI

Ankara’nın İsrail istihbarat birimlerine, Türkiye'de yasa dışı faaliyette bulunmalarının ciddi sonuçları olacağını ilettiği ileri sürüldü. Anadolu Ajansı’na konuşan yetkililer, muhtelif istihbarat servislerinin daha önce de Türkiye’de yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığını anımsatarak, hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında yaklaşık bin 200 İsrail’li yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarda ise çoğu sivil ve çocuk 15 bin 500'den fazla kişi öldürüldü.