Şükrü Genç krizine atıf yapan İmamoğlu'ndan Sarıyer açıklaması: Oyunuzu bölmeyin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu ile önce ilçe turu yaptı, sonra halkla buluştu. "Biz bu yola yeni gönüller fethetmek için çıktık" diyen İmamoğlu, "Sarıyerli hemşehrilerime sesleniyorum: Oyunuzu bölmeyin” ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu ile ilçe turu yaptı, ardından Ferahevler Mevlana Parkı’nda vatandaşlarla buluştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri Namık Tan, Asu Kaya, Parti Meclisi üyesi Bedirhan Berk Doğru, Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat ile geçmiş dönem ilçe başkanları ve Sarıyer Belediye Başkan adayları da halk buluşmasında Aksu ve İmamoğlu'na destek verdi.

"Biz bu yola yeni gönüller fethetmek için çıktık" diyen İmamoğlu, "Sarıyerli hemşehrilerime sesleniyorum: Oyunuzu bölmeyin” ifadesini kullandı. Şükrü Genç'in yeniden aday yapılmaması nedeniyle yaşanan krize atıfta bulunan İmamoğlu, "CHP, Şükrü ağabeyi aday yaptığında, o zaman da kırılan, gücenen olmuştur. Doğru mu? Kendine hak görerek, yapılmadığı için kızan da olmuştur, öfkelenen de olmuştur. Öyle değil mi? Haksızlığa uğradığını düşünmüştür. Öyle değil mi? Elbet. Bu çok doğal süreçtir. Bugün de kırılanlar olduğu gibi. Ama bunun çözümü, duygusal eylemlere girmek değildir" dedi.

CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak katılacağını açıklamıştı.

İmamoğlu'nun Sarıyer gündemiyle ilgili konuşması şöyle:

"CHP ŞÜKRÜ AĞABEYİ ADAY YAPTIĞINDA DA KIRILAN GÜCENEN OLMUŞTUR"

"Riski görmemiz gerekiyor. Eğer İstanbul kaybedilirse, eğer Sarıyer kaybedilirse, bu sadece bizim değil, tüm Türkiye'nin direncinin, bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamına gelir. Bu işler, bu yol, kişisel duygulardan ve taleplerden beslenmez. Beslenemez, beslenmemeli. Bunu kabul etmiyorum. Bu yol, kişisellikten uzaktır; uzak olmalıdır. Çünkü ulaşılması gereken menzil, bir kişinin değil, 16 milyonun, hatta Türkiye'nin, 86 milyonun ortak menzilidir. Öyle değil mi? Bu yolun en büyük taşıyıcısı neresi? İstanbul'dur. Öyle değil mi? İstanbul kadar da Sarıyer'dir. Öyle değil mi sevgili hemşehrilerim? Şimdi burada ben sizinle dertleşeceğim. Benim sesimi herkes duysun. Şükrü Genç Başkan'ım, benim ağabeyimdir. Allah'ın izniyle de hep öyle kalacaktır, onu söyleyeyim. Benim ağabeyimdir. Bakın; 2009’da, 2014’te, 2019’da benim partim, CHP, Şükrü ağabeyi aday yaptığında, o zaman da kırılan, gücenen olmuştur. Doğru mu? Kendine hak görerek, yapılmadığı için kızan da olmuştur, öfkelenen de olmuştur. Öyle değil mi? Haksızlığa uğradığını düşünmüştür. Öyle değil mi? Elbet. Bu çok doğal süreçtir. Bugün de kırılanlar olduğu gibi. Ama bunun çözümü, duygusal eylemlere girmek değildir.

Hele hele şimdi, hele hele şu anda, biz bu yola, kendi içimizde gönüller kırılsın diye değil, biz bu yola yeni gönüller fethetmek için çıktık. Bu yolda geride bırakılacak tek bir yurttaş, tek bir oy dahi yoktur. Bölünmek ve ayrışmak, sadece bir kişinin işine gelir. Biliyorsunuz değil mi o bir kişiyi? Onun için buradan size, sizin nezdinizdeki bütün Sarıyerli hemşehrilerime sesleniyorum: Oyunuzu bölmeyin. Anlaştık mı? İstanbul'un büyük ittifakında birlikte olacağız. Öyle değil mi? Partiler ötesi bu büyük ittifakın, bir parçası olacağız. Öyle değil mi? O zaman Sarıyer'de, Cumhuriyet Halk Partisi adayımız Oktay Aksu'yu destekleyeceğiz.”