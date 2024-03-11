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Sulama havuzunda bir kadına ait cansız beden bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sulama havuzunda bir kadına ait cansız beden bulundu.

Güncel
  • 11.03.2024 18:50
  • Giriş: 11.03.2024 18:50
  • Güncelleme: 11.03.2024 18:55
Sulama havuzunda bir kadına ait cansız beden bulundu
AA

Alanya'da Çamlıca Mahallesi'nde bir evin önündeki sulama havuzunda cansız beden olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cansız bedenin, evin sahibi 62 yaşındaki Havva Sönmez'e ait olduğu belirlendi. 

Sönmez'in cansız bedeni, incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. 

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