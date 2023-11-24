Süleyman Soylu’dan Fahrettin Altun’a haber ‘şikâyeti’

Türkiye’de suç örgütleri cirit atarken eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu örgütlere dair haberleri hedef aldı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a şikayette bulundu. Soylu, “Bu haberlerin doğru bilgilerini herkesin öğrenme hakkı var” ifadelerini de kullandı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de cirit atan suç örgütlerine ilişkin haberleri hedef alarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ‘şikayette’ bulundu.

Soylu, bu sabah X hesabından yaptığı paylaşıma, suç örgütleri ve bunlara yönelik operasyonlara dair 4 haber ve yazı kupürünü ekledi. BirGün yazarı Timur Soykan’ın bugünkü “Baron vatandaş skandalı” yazısı ile gazeteciler Tolga Şardan, Orhan Bursalı ve Orhan Uğuroğlu’nun yazılarını paylaşan Soylu, haberlerin ‘organize’ olduğunu öne sürdü.

Bu haberlerin devleti töhmet altında bıraktığını savunan Soylu, “Gazetecilerin tüm detaylarını elde ettiği! kamuoyuna manipüle ederek servis ettiği bu haberlerin doğru bilgilerini herkesin öğrenme hakkı var” ifadelerini kullandı.

“Kırmızı bültenle aranan birinin vatandaş olabilmesi hatta ikamet bile alabilmesi kanunen de fiilen de mümkün değildir” savunması yapan Soylu, mesajının devamında şunları söyledi:

“İftiralar yalanlar yakıştırmalarla Süleyman Soylu’yu gömelim derken tüm devletin birimlerini aynı zamanda gömüyorlar.

Devletin yaptığı bütün mücadeleyi fitne ve iftira ile hedef alan anlayış hastalıklı ve sistematik olarak Türkiye’ye narko devlet iftirası atanların hezeyanıdır.”

Soylu, söz konusu mesajında ilk olarak kimseyi etiketlemezken bu mesajı daha sonra düzenleyerek Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u mesajına ekledi. Bahse konu operasyonlar ve bilgiler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın alanında olmasına rağmen Soylu’nun Yerlikaya yerine Fahrettin Altun’u etiketlemesi dikkat çekti.

Süleyman Soylu’nun paylaştığı mesajı şöyle: