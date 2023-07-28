Sultangazi'de ormanlık alanda yangın

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Sultangazi'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi kent ormanında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Çevrede oturanlar yangının evlerine sıçramaması için hortumla etrafı ıslattı.

İtfaiye ekiplerinin 19 araç ve 60 personelle yangına müdahalesi sürüyor.

Arıcılık yaptığını söyleyen Muhammer Harbutoğlu, "Temizlik yapıyorduk, duman olduğunu gördük. Yangının olduğunu gördük, müdahale ettik. Hortumla ıslatmaya çalıştık. İtfaiyecilerle birlikte yangına müdahale ettik" dedi.