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Muğla'da orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan alevlere müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 28.07.2023 15:31
  • Giriş: 28.07.2023 15:31
  • Güncelleme: 28.07.2023 15:36
Kaynak: DHA
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Muğla'da orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü
Fotoğraf: DHA

Muğla'nın Fethiye'nin Katrancı Koyu mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye 5 uçak, 6 helikopter ve 15 arazöz sevk edildi.

Saat 14.00'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saat sonra kontrol altına alındı. 

2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın ile ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. 

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