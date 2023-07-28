Muğla'da orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan alevlere müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Muğla'nın Fethiye'nin Katrancı Koyu mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye 5 uçak, 6 helikopter ve 15 arazöz sevk edildi.
Saat 14.00'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saat sonra kontrol altına alındı.
2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın ile ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.