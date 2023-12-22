Sultangazi'de otomatik silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
İstanbul Sultangazi'de bir kişi otomatik silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
İstanbul Sultangazi'de Uğur Mumcu Mahallesi 2118 Sokak'ta kız arkadaşını almak için otele giden Barış Özdoğan (21), bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahla açılan ateşle vuruldu.
Olay yerinde hayatını kaybeden Özdoğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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