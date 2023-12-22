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Sultangazi'de otomatik silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sultangazi'de bir kişi otomatik silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Güncel
  • 22.12.2023 00:40
  • Giriş: 22.12.2023 00:40
  • Güncelleme: 22.12.2023 00:44
Kaynak: AA
Sultangazi'de otomatik silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
İHA

İstanbul Sultangazi'de Uğur Mumcu Mahallesi 2118 Sokak'ta kız arkadaşını almak için otele giden Barış Özdoğan (21), bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahla açılan ateşle vuruldu.

Olay yerinde hayatını kaybeden Özdoğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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