Genç intiharları sürüyor: Bir lise öğrencisi müdür ile veli görüşürken intihar etti

Mersin’de lise öğrencisi kız çocuğunun, okul binasının 3. katından atlayarak intiharıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsağlığı dilenen açıklamada, "Okul müdürü ile velinin görüşme yaptığı saat 12.00 sularında, A.B. isimli öğrencimiz 3. katta bulunan 10/B sınıfının penceresinden atlamıştır. Olayın fark edilmesi üzerine okul idaresi tarafından ivedilikle ambulans çağrılmış, emniyet güçlerine haber verilmiştir." denildi.

Mersin’de lise öğrencisi kız çocuğunun, okul binasının 3. katından atlayarak intiharıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinde bulanan Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10/B sınıfı öğrenci A.B., bugün öğle saatlerinde okul binasının 3. katından atlayarak intihar etti. Kız çocuğunun binadan atladığını fark eden okul idarecilerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A.B., ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Toroslar ilçesinde bulunan Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10/B sınıfında okumakta olan A.B. isimli öğrencinin, okulda 3 arkadaşı ile kavga etmesi üzerine okul yönetimi tarafından öğrencinin velisinin konu hakkında bilgi verilmek üzere okula çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Okul müdürü ile velinin görüşme yaptığı saat 12.00 sularında, A.B. isimli öğrencimiz 3. katta bulunan 10/B sınıfının penceresinden atlamıştır. Olayın fark edilmesi üzerine okul idaresi tarafından ivedilikle ambulans çağrılmış, emniyet güçlerine haber verilmiştir. Ambulansla Mersin Şehir Hastanesine götürülen öğrencimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaşanan bu elim olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Öğrencimiz A.B.’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.