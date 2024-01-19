Sunak’ın ‘maliyetli zaferi’: Ruanda planı kabul edildi

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İngiltere’de Lideri olduğu Muhafazakâr Parti içindeki isyanı bastırmayı başaran Başbakan Rishi Sunak'ın Ruanda yasa tasarısı parlamentonun alt kanadında kabul edildi. Euronews’un haberine göre Avam Kamarası hükümetin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planına dair yasa teklifini 276'ya karşı 320 oyla kabul etti

Lordlar Kamarası'nda görüşülecek olan teklif, parti içindeki görüş ayrılıklarını derinleştirmesi sebebiyle Sunak için "maliyetli bir zafer" olarak nitelendi. Lordalar Kamarası’ına tasarıyı kabul etme çağrısı yapan Sunak yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından "Ruanda'ya "uçuşları başlatma zamanı geldi" dedi. İngiltere Yüksek Mahkemesi, Ruanda'nın güvenli ülke olmaması sebebiyle bu ülkeye sığınmacı gönderilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti. Yeni yasa ile hükümetin Ruanda politikasının hayata geçmesinin önünde" engel" olarak gördüğü bu durumun aşılması bekleniyor.