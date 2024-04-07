Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Spor 07.04.2024 14:19 Giriş: 07.04.2024 14:19

Güncelleme: 07.04.2024 14:23 Kaynak: İHA