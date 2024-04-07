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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Spor
  • 07.04.2024 14:19
  • Giriş: 07.04.2024 14:19
  • Güncelleme: 07.04.2024 14:23
Kaynak: İHA
Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu

Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Derbide hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. AVAR’da da Zorbay Küçük, Esat Sancaktar ve Serkan Tokat görev yapacak.

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