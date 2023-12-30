Süper Kupa skandalı | İmamoğlu: Bu gidişin mimarı kim?

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından İstanbul halkını Beşiktaş Meydanı'na çağıran İBB Başkanı İmamoğlu, açıklamalarda bulundu. İktidarın tavrını eleştiren İmamoğlu, "Ülkedeki yönetici akıl böyle kritik olaylardan sonra bir süre kayboluyorlar ortadan, ses bile çıkarmıyorlar. Bu gidişin mimarı kim?" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta Barbaros Meydanı açılışında konuştu.

Konuşmasında, Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupa finalinin Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflı poster ve tişörtlere izin verilmemesi nedeniyle iptal edilmesi skandalına değinerek başlayan İmamoğlu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maça çıkmama kararı alarak ülkeye dönmesinin doğru bir adım olduğunu söyledi.

Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da planlanmasının hata olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bu gidişin mimarı kim?" diye sordu.

Devlet yetkililerinin tavrını eleştiren İmamoğlu, "Ülkedeki yönetici akıl böyle kritik olaylardan sonra bir süre kayboluyorlar ortadan, ses bile çıkarmıyorlar" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"Gönül birliğimizi çok güçlü kılmalıyız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Mustafa Kemal Atatürk her zaman kazanır, her zaman milletine kazandırır.

Ülkedeki yönetici akıl böyle kritik olaylardan sonra bir süre kayboluyorlar ortadan, ses bile çıkarmıyorlar. Bir ülkenin kralının ölümüne milli yas ilan ediyorsunuz ama o ülke Atattürk'ün fotoğrafına bile tahammül edemiyor. İtibar çok önemlidir. Lafla iş olmaz.

İtibar nedir biliyor musunuz? Çalışacaksınız, üreteceksiniz, liyakata göre görev vereceksiniz. Demokrasiniz, adalet sisteminiz güçlü olacak. Boşuna Tayfun Kahraman, Can Atalay hapis yatmayacak."

YEREL SEÇİM MESAJI

Devamla yerel seçimlere değinen İmamoğlu, "İstanbul'da Fetret Devri 2019'da bitti" diye konuştu.

Devam eden projelerine dikkat çeken İmamoğlu, "Halkçı, demokrat, milletini seven, devletini koruyan ve güçlendiren bir anlayışla yolumuza devam ediiyoruz" ifadelerini kullandı.