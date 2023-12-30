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Süper Kupa skandalı sonrası bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa finalinin ardından yapılan 'provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarla' ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Güncel
  • 30.12.2023 12:55
  • Giriş: 30.12.2023 12:55
  • Güncelleme: 30.12.2023 13:11
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Kupa skandalı sonrası bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak kulüplerin sahaya Atatürk tişörtü ve pankartıyla çıkma talebinin Suudi yetkililer tarafından reddedilmesi üzerine iptal edilen maçla ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili sessiz kalan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

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