Süper Lig'de 31. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 31’inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 31’inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi Halil Umut Meler'e bu hafta görev verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, dijital atama sonucu maçlarda görev yapacak hakemler şöyle oldu:

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor – Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray – Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Antalyaspor – MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

17.00 Sivasspor – Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 Konyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Kayserispor – Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

20.30 Fenerbahçe – Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe:

20.30 Samsunspor – Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 Başakşehir FK – Beşiktaş: Zorbay Küçük