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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

Önümüzdeki hafta başlayacak Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. En düşük oran Galatasaray'ın.

Spor
  • 04.08.2023 15:16
  • Giriş: 04.08.2023 15:16
  • Güncelleme: 04.08.2023 15:27
Kaynak: Haber Merkezi
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

11 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig için şampiyonluk oranları belli oldu. Galatasaray'ın şapiyonluğuna 2.65, Fenerbahçe'ye 2.80, Beşiktaş'a ise 3.25 oran verildi.

Süper Lig'de öne çıkan takımların şampiyonluk oranları şu şekilde:

    - Galatasaray: 2.65
    - Fenerbahçe: 2.80
    - Beşiktaş: 3.25
    - Trabzonspor: 12.00
    - Başakşehir: 15.00
    - Adana Demirspor: 20.00

Süper Lig'in açılış maçı 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak.

Son şampiyon Galatasaray, sezonu Kayserispor deplasmanında açacak. Fenerbahçe, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

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