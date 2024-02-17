Süper Lig'de VAR konuşmaları bu haftadan itibaren yayınlanacak

TFF, Süper Lig'in VAR konuşmalarının bu haftadan itibaren kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), VAR kararlarının tartışılmasının önüne geçmek için hayat geçirdiğini açıkladığı uygulama bu hafta itibariyle başlıyor.

Buna göre, maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan (bu hafta) itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak."