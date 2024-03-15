Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak

Türkiye, 3 sezon sonra Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme hakkı kazandı.

Trendyol Süper Lig'i bu sezon şampiyon olarak tamamlayan takım, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.

Son 3 sezondur Türkiye Ligi'ni kazanan takım turnuvaya direkt katılamıyordu.

Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılabilmesi için o ülkenin UEFA ülke puanı klasmanında ilk 10’da yer alması gerekiyor.

TÜRKİYE İLK 10'U GARANTİLEDİ

An itibarıyla 38,1 puanla 9’uncu sırada yer alan Türkiye, turnuvalardaki son 16 turu maçlarının ardından sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi.

Türkiye, Çekya ve Yunanistan, UEFA klasmanında ilk 8 haricinde çeyrek finallere takım gönderen 3 ülke konumunda bulunuyor.

Klasmanda 11’inci basamaktaki Çekya’nın 35,8 puanı var. Yunanistan ise 29,525 puanla 17’nci sırada yer alıyor.

Türkiye ve Çekya birer, Yunanistan ise 2 takımla yoluna devam ederken, 4 takım da UEFA Konferans Ligi’nde mücadele ediyor.

Türkiye’den Fenerbahçe, Çekya’dan Viktoria Plzen ve Yunanistan’dan Olympiakos ile PAOK, UEFA’nın 3 numaralı organizasyonunda yarı final için ter dökecek.

UEFA ülke puanı klasmanında 8 ila 17'inci sıradaki ülkeler, bu ülkelerin puanları ve kalan takım sayıları şöyle:

UEFA 2023/24 ÜLKE PUANI Sıra Ülke Puan Takım

8 Belçika 47,6 1/5

9 Türkiye 38,1 1/4

10 İskoçya 36,05 0/5

11 Çekya 35,8 1/4

12 İsviçre 32,975 0/5

13 Avusturya 32,6 0/5

14 Norveç 31,625 0/4

15 Danimarka 31,45 0/4

16 İsrail 31,125 0/4

17 Yunanistan 29,525 2/5

Türkiye’nin, sezonu 9 ya da 10’uncu sırada tamamlaması sadece Süper Lig 2’ncisinin Şampiyonlar Ligi için oynayacağı eleme turu sayısını değiştirecek.

Statü gereği Süper Lig 2’ncisi; klasman 9’unculuğu halinde 2, klasman 10’unculuğu halinde 3 eleme turu oynayacak.

Bunun haricinde her iki durumda da;

* Süper Lig’de 2024-25 sezonu şampiyonu "Devler Ligi"ne direkt katılacak.

* Avrupa Ligi’ne 2 takım gidecek ve 1’inci takım 1 eleme turu, 2’nci takım 3 eleme turu oynayacak.

* Konferans Ligi’ne 1 takım gidecek ve 3 eleme turu oynayacak.