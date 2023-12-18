Süreç kapalı kapılar ardında yürütülüyor

Haber Merkezi

Haydarpaşa Dayanışması, gar önünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol ve Kültür ve Turizm Bakanının yaptığı “Kültür ve Sanat Vadisi” projesine ilişkin açıklama yaptı.

Burada konuşan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Bektaş sürecin şeffaf yönetilmemesine tepki gösterdi. Haydarpaşa garı ve çevresinin Tarih ve Kentsel Sit Alanı ilan edilerek garın işlevi ile birlikte varlığını sürdürmesinin karar alındığı anımsatılarak, bakanlığın neden koruma hukukuna uygun Koruma Amaçlı Plan yapmadığı soruldu. Son olarak 29 Ekim 2023’te tamamlanması öngörülmesine rağmen 2013 yılından beri zaten geciken sürecin daha da uzadığı ifade edilerek trenlerin ne zaman Haydarpaşa Garı’na geleceğinin açıklanması istendi. Kapalı kapılar ardında yürütülen sürecin durdurulması da talep edildi.