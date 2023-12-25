Süreyyapaşa Hastanesi’ni kaybetmek istemiyoruz

Haber Merkezi

Türk Toraks Derneği, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nin deprem nedeniyle iki ayrı hastaneye taşınmasına ilişkin sürece dikkat çekti.

Toraks bülteni aralık sayısında yayımlanan açıklamada özetle “6 ay önce vurgulamaya çalıştığımız sorunların hepsi zaman içerisinde yaşanmış ve solunum hasta yükünün arttığı şu günlere Süreyyapaşa Hastanesi’nin prefabrik binasının tamamlanması gerçekleşmemiştir. Kaygılıyız çünkü hâlen klinik servis hizmeti sunduğu Süreyyappaşa Meslek Hastalıkları Binası ve Marmara Üniversitesi Asaf Ataseven Hastanesi ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi arasındaki 18 kilometrelik mesafe hasta güvenliğini tehdit etmektedir. Hastanemizi kaybetmek istemiyoruz” denildi.