"Suriye'de en az 12,9 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor"

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Abdelmoula, Suriye'de en az 12,9 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını kaydetti. 7 milyondan fazla kişinin yerinden edilmiş olduğunu anımsatan Abdelmoula, neredeyse bir o kadar Suriyelinin de, çoğunluğu komşu ülkeler Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da bulunduğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula, Suriye genelinde 16,7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve en az 12,9 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi.

Abdelmoula, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda uzun süredir iç savaşın devam ettiği Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki krizin başlamasının üzerinden 13 yıl geçtiğini hatırlatan Abdelmoula, o zamandan bu yana insanların ihtiyaçlarının katlanarak arttığını belirtti.

"16,7 MİLYON KİŞİ İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Abdelmoula, "Suriye'de 16,7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu sayı 2023'te 15,3 milyon, 2022'de ise 14,6 milyondu" dedi.

Ülke içinde 7 milyondan fazla kişinin yerinden edilmiş olduğunu anımsatan Abdelmoula, neredeyse bir o kadar Suriyelinin de, çoğunluğu komşu ülkeler Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da olmak üzere diğer ülkelerde mülteci olarak bulunduğunu söyledi.

Abdelmoula, "Ülke genelinde en az 12,9 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor" dedi.

Suriye'de yaşananların siviller için "dünyadaki en ölümcül krizlerden biri" olmaya devam ettiğini vurgulayan Abdelmoula, çatışmaların Suriye'nin çeşitli bölgelerinde tehlikeli olmaya devam ettiğini ve son dönemde özellikle Suriye'nin kuzeyinde keskin bir artış görüldüğünü belirtti.

Abdelmoula, BM'nin 2024 için Suriye'de yardıma ihtiyaç duyan 10,8 milyon kişiye destek sağlamak amacıyla 4,07 milyar dolar tutarında yardım çağrısı başlattığını ancak 1 Mart itibarıyla bunun yalnızca yüzde 0,02'sinin finanse edildiğini söyledi.

Kaynak açığının ihtiyaçların karşılanması konusunda zorlukları beraberinde getireceğine işaret eden Abdelmoula, Suriye halkının daha iyisini hak ettiğini dile getirdi.