Suriye'deki İran hedefleri vurulmuştu: Biden'dan "daha fazlasını yaparız" tehdidi

Başkan Joe Biden, ABD'nin Suriye'de İran bağlantılı hedefleri vurmasıyla ilgili kaleme aldığı mektupta, gerekli ve uygun olduğu takdirde daha fazla adım atmaya hazır olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gruplarına yapılan saldırılar sebebiyle bir mektup kaleme aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'ye yazdığı mektupta, Suriye'deki hedeflere yönelik son hava saldırılarının gerekli ve uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Biden mektupta şu cümlelere yer verdi:

"Bu dizi saldırıya ve devam eden saldırı tehditlerine yanıt olarak, benim talimatım doğrultusunda 26 Ekim 2023 gecesi ABD güçleri doğu Suriye'deki tesislere yönelik hedefli saldırılar düzenledi. Bu saldırılar, Devrim Muhafızları ve Devrim Muhafızları'na bağlı gruplar tarafından komuta ve kontrol, mühimmat depolama ve diğer amaçlarla kullanılan tesisleri hedef aldı. Saldırıların caydırıcılık oluşturması amaçlanmıştı, saldırıların tırmanma riskini sınırlayacak ve sivil kayıplarını önleyecek şekilde gerçekleştirildi. Personelimizi korumak ve savunmak, ABD'ye ve ortaklarımıza yönelik devam eden saldırı dizisini bozmak ve İran'ı ve İran destekli milis gruplarını ABD personeline yönelik başka saldırılar düzenlemekten veya desteklemekten caydırmak için saldırıları yönettim."

Biden, söz konusu askeri harekatı, Başkomutan ve İcra Kurulu Başkanı olarak anayasal yetkisi uyarınca ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikalarını yürütme yetkisine uygun olarak, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını hem yurt içinde hem de yurt dışında koruma ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politika çıkarlarını ilerletme sorumluluğumla tutarlı olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Biden Cuma günü kaleme aldığı mektubunda, "ABD, uluslararası hukuka uygun ve Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün 51. maddesinde yansıtıldığı üzere ABD'nin doğal meşru müdafaa hakkının kullanılmasıyla uyumlu bu gerekli ve orantılı eylemi gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.

Son olarak mektupta Biden, ABD'nin daha fazla tehdit veya saldırıya karşı gerekli ve uygun olduğu takdirde daha fazla adım atmaya hazır olacağının altını çizdi.