Suudi Arabistan'da oynanacak İspanya Süper Kupası'nda yarı final maçları başlıyor

Suudi Arabistan'da düzenlenen dörtlü İspanya Süper Kupa turnuvasında ilk yarı final maçı bu akşam oynanacak. Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki maçta Arda Güler de kadroda.

Spor 10.01.2024 09:30 Giriş: 10.01.2024 09:30

Güncelleme: 10.01.2024 09:42 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki dörtlü İspanya Süper Kupa turnuvasında ilk yarı final maçı bu akşam Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak. TSİ 22.00'da başlayacak karşılaşmanın maç kadrosunda, Real Madrid'in Kral Kupası'nda Arandina ile oynadığı maçta takımının formasını ilk kez giyen Arda Güler de yer alıyor. Real Madrid'in kadrosunda, çarpraz bağları kopan üç futbolcusu Courtois, Eder Militao ve David Alaba dışında eksik bulunmuyor. REAL'İN TEK MAĞLUBİYETİ ATLETİCO'YA Real Madrid, bu sezon oynadığı 26 resmî karşılaşmada yalnızca Atletio Madrid'e kaybetti. Ligde Atletico'nun sahasında oynanan maçtan Real Madrid 3-1 mağlup ayrılmıştı. Yarı finalin diğer maçında ise Barcelona ile Osasuna yarın aynı saatte karşı karşıya gelecek. Final maçı ise pazar günü oynanacak. Ali Koç'tan Süper Kupa açıklaması: Yapılan sözleşmeden iki kulübün de haberi yok Ölüm tehditleri aldığı belirtilen Benzema, Suudi Arabistan'ı terk etti